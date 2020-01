Mercato NBA, Jeff Teague torna ad Atlanta in cambio di Crabbe e Graham

Si muove qualcosa nel mercato NBA. Come riportato da ESPN, gli Atlanta Hawks hanno concluso uno scambio con i Minnesota Timberwolves, cedendo i contratti in scadenza di Allen Crabbe e Traveon Graham per acquisire quello di Jeff Teague. Per il playmaker 31enne si tratta di un ritorno in Georgia, visto che aveva già passato i suoi primi sette anni di carriera con la casacca degli Hawks. “Giocatori diversi giocano in maniere diverse, e bisogna dare a Jeff grande merito per aver provato a funzionare nel nostri sistema” ha detto Gersson Rosas, presidente dei T’Wolves. “Per il modo in cui gioca, il nostri sistema non è complementare per quello che richiediamo alla nostra guardia titolare: abbiamo bisogno di uno che spinga sull’acceleratore e che sia più un creatore che un realizzatore”. Non a caso i T’Wolves sembrano molto attivi sul mercato, andando alla ricerca di un loro vecchio pallino come D’Angelo Russell: secondo quanto riportato da Yahoo Sports, però, le trattative con Golden State non hanno fatto molta strada finora. Agli Hawks, nel frattempo, Teague servirà per stabilizzare una squadra che soffre ogni volta che Trae Young va a sedersi: con lui in campo Atlanta segna 108.2 punti su 100 possessi, mentre quando non c’è si crolla a 90.7. Un veterano come Teague può aiutare da questo punto di vista, senza pesare sul futuro visto che il suo contratto è in scadenza a fine anno.