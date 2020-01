13/13 ©Getty

BUDDY HIELD | 11 TRIPLE IN BOSTON CELTICS-SACRAMENTO KINGS (25 NOVEMBRE 2019) | Due giorni dopo LaVine, anche Hield ha firmato la bellezza di 11 triple su 21 tentativi nella trasferta dei Kings proprio sul campo di Marcus Smart, che lo ha poi raggiunto. I suoi 41 punti in quella occasione non bastarono a Sacramento per espugnare il TD Garden, ma il trend ormai è consolidato: con sempre più tentativi da tre punti, è inevitabile che sempre più giocatori vadano in doppia cifra per triple segnate. E anche tiratori mediocri come Smart possono entrare in club di questo tipo