NBA Paris Game 2020: Charlotte-Milwaukee LIVE su Sky Sport

Dopo un decennio di partite alla O2 Arena di Londra, la NBA in Europa cambia casa. Non più il Regno Unito ma la Francia, con la AccorHotels Arena di Parigi pronta ad accogliere la lega di pallacanestro più importante del mondo. Ad affrontarsi davanti al pubblico europeo saranno gli Charlotte Hornets del padrone di casa Nicolas Batum e i Milwaukee Bucks dell’MVP in carica Giannis Antetokounmpo: una gara tutta da seguire in diretta venerdì 24 gennaio alle 21 su Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Sono passati cinque anni da quando Antetokounmpo ha giocato per l’ultima volta in Europa con i suoi Bucks: al tempo era solo un giocatore di ottime prospettive al suo secondo anno di NBA, ora è il miglior giocatore della squadra con il miglior record di tutta la lega. I Bucks sbarcano a Parigi forti non solo di 39 vittorie e sole 6 sconfitte, ma anche di una striscia di sette successi in fila, la più lunga attualmente aperta in NBA, con un vantaggio ormai incolmabile di otto gare sul secondo posto nella Eastern Conference. Al contrario, gli Hornets dopo un buon inizio di stagione sono ora in difficoltà, avendo perso le ultime sette partite disputate scivolando a quattro gare e mezza di distanza dall’ottavo posto che vale i playoff. Ma le partite in Europa possono rivelarsi imprevedibili, con il viaggio intercontinentale e un’arena recentemente rinnovata che possono cambiare le carte in tavola: non rimane altro che sintonizzarsi su Sky Sport Uno per seguire la gara europea del calendario NBA.