Kobe Bryant: "Alcune donne sarebbero già pronte per la NBA"

Per competere ai massimi livelli la cosa fondamentale, oltre alle capacità tecniche e fisiche, è la mentalità. È quello che ha sempre sostenuto Kobe Bryant, coniando anche l'espressione "Mamba mentality", che giocava sul suo soprannome in campo, "Black Mamba". E per l'ex stella dei Lakers alcune giocatrici della attuale WNBA averebbero la giusta mentalità competitiva, ma anche le qualità tecniche per giocare nella stessa lega degli atleti maschi. "Alcune giocatrici - ha dichiarato Kobe alla CNN - sarebbero in grado di competere nella NBA". E ha fatto anche tre nomi specifici: "Ci sono tante atlete di qualità come Diana Taurasi, Maya Moore ed Elena Delle Donne". Si tratta di tre leggende del basket femminile americano. La Taurasi è la miglior realizzatrice all-time della WNBA e ha vinto tre titoli, Maya Moore ne ha vinti quattro ed è stata MVP nel 2014, Delle Donne ha trionfato per la prima volta nella scorsa stagione con le Washington Mystics, conquistando anche il suo secondo titolo di MVP della lega. I dubbi più grandi sulla possibilità che delle giocatrici possano competere contro gli uomini riguardano l'aspetto atletico del gioco. La stessa Taurasi nel 2011 aveva dichiarato che la superiorità fisica degli uomini è evidente e rappresenta un enorme ostacolo a questa possibilità. "Se esistesse una macchina che mi facesse diventare 205 cm e forte come loro - aveva detto - potrei giocare nella NBA. Per capacità tecniche e conoscenza del gioco non ci sono differenze tra uomini e donne. Ma sul piano fisico c'è poco da fare. Sarà un lungo perscorso". Nei prossimi anni vedremo se il suggestivo scenario ipotizzato da una legenda come Kobe si trasformerà in qualcosa di concreto