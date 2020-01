NBA, risultati della notte: tripla doppia di Leonard, Miami battuta. Gallinari show

7/27 ©Getty

NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 106-113 | Quinto successo nelle ultime sette gare per i Nuggets, che passano a New Orleans nonostante l’assenza per la quinta gara in fila dell’infortunato Jamal Murray (problema alla caviglia sinistra). Coach Gentry le prova tutte per rimontare in una gara in cui i padroni di casa sono stati costretti a lungo a inseguire invano Denver, ma nonostante questo lascia per tutti e 48 i minuti Nicolò Melli in panchina – alla ricerca di una rotazione che con il ritorno in campo della prima scelta assoluta diventa complicata da definire

