NBA Saturdays: Utah-Dallas alle 23 su Sky Sport

Super sfida Luka Doncic vs. Donovan Mitchell in seconda serata su Sky Sport NBA: un testa a testa tra due delle migliori squadre delle Western Conference, roster giovani e pieni di talento che cercano conferme in una scontro diretto tutto da seguire. Telecronaca in diretta dalle 23 di Alessandro Mamoli e Marco Crespi

Luka Doncic si gode la prima selezione in carriera da titolare all’All-Star Game: con 22 anni ancora da compiere, il talento sloveno è uno dei più giovani a esserci riuscito e ad aver coronato così una prima metà di stagione giocata al limite della perfezione. Il motore che ha spinto i Mavericks a lottare per un posto al sole a Ovest, dove dopo un primo mese complicato sono riusciti ad affermarsi sempre più gli Utah Jazz - una vera e propria corazzata che ha travolto ogni tipo di avversario nelle ultime settimane e lanciata verso il vertice della Western Conference. Donovan Mitchell e Rudy Gobert aspettano con ansia venerdì prossimo in attesa di conoscere se faranno parte anche loro della gara delle stelle, convocazioni meritate sul campo a suon di successi convincenti e prestazioni di squadra che hanno permesso a Utah di affermarsi come perfetta sinfonia all’interno dello spartito pazientemente dettato da coach Quin Snyder. I Jazz hanno aggiunto pericolosità in attacco, tirano in maniera impeccabile dall’arco e non hanno rinunciato alla difesa - il loro vero punto di forza quando le partite diventano complicate. Un test cruciale per Dallas che ha perso una pedina fondamentale come Dwight Powell causa rottura del tendine d’Achille (sostituita nel giro di poche ore da Cauley-Stein arrivato dagli Warriors) e che vuole misurare le sue ambizioni, nella speranza di ritrovare il miglior Kristaps Porzingis sul parquet - rientrato dopo 10 gare d’assenza e apparso ancora molto arrugginito dal lungo stop. Una partita da seguire su Sky Sport NBA a partire dalle 23 con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Marco Crespi.