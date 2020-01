NBA, Zion Williamson: la prima stoppata in carriera è assurda. VIDEO

Al suo debutto non ne aveva avuto occasione, ma alla sua seconda partita in NBA Zion Williamson ha fatto vedere quanto i suoi incredibili mezzi atletici possano essere utili anche in difesa. Contro Denver è arrivata la prima stoppata in carriera, e di sicuro non è stata banale: un salto ben sopra il livello del ferro per spedire in quinta fila il tentativo di Malik Beasley. Williamson ha poi chiuso con 15 punti, 6 rimbalzi e 1 recupero con 7/9 dal campo in 21 minuti di gioco, con un plus-minus di +16 in una sconfitta di 7 lunghezze dei suoi New Orleans Pelicans