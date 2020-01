NBA Sundays: Denver-Houston alle 21.30 su Sky Sport

Qualche giorno fa si è giocato l’antipasto a Houston: 55 punti equamente distribuiti tra Harden e Westbrook e Denver spazzata via dal parquet senza appello. Una sconfitta che i Nuggets hanno l’opportunità di vendicare già nella sfida del Pepsi Center in prima serata su Sky Sport NBA – con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna. Una partita per provare a confermarsi come terza forza a Ovest (Utah Jazz permettendo) e come alternativa alle due franchigie di Los Angeles che tutti danno come finaliste di Conference. Denver dovrà ancora una volta fare a meno (sesta partita in fila) di Jamal Murray, infortunato alla caviglia sinistra e ancora lontano dal recupero. Houston invece cercherà di sopperire nel migliore dei modi all'assenza di James Harden, infortunato alla coscia sinistra e tenuto a riposo da Mike D'Antoni, incolore nel successo con Minnesota e reduce da una prestazione da 12 punti complessivi che è la peggiore della sua stagione da record come realizzatore. A fare le veci di Harden contro i T'wolves ci ha pensato Russell Westbrook; scatenato in una partita da 45 punti e 10 assist, passata ad attaccare di continuo il ferro senza tentare neanche una conclusione con i piedi oltre l’arco. Caratteristiche e tendenze che i due allenatori studieranno a fondo per evitare sorprese e dimostrare che anche in panchina non ci sono dubbi su chi sia il migliore: una partita tutta da godere su Sky Sport NBA, l’ennesimo appuntamento spettacolare in prima serata offerto a tutti gli appassionati della pallacanestro.