NBA, risultati della notte: Doncic batte Gallo, Houston vince con 50 di Gordon

5/11 ©Getty

CHICAGO BULLS-SAN ANTONIO SPURS 110-109 | Resta in panchina per tutti e 48 i minuti Marco Belinelli nella sconfitta in volata in back-to-back degli Spurs - tra i primi a scendere in campo poche decine di minuti dopo la diffusione della tragica notizia della morte di Kobe Bryant. Vincono i Bulls grazie a ben sette giocatori in doppia cifra, guidati neanche a dirlo da Zach LaVine sempre più All-Star per Chicago con i suoi 23 punti - 14 dei quali arrivati nell’ultimo quarto, con tanto di due liberi del definitivo sorpasso a segno a 2 secondi dalla sirena. La speranza di tutto lo United Center è quella di rivederlo sul parquet anche il prossimo 16 febbraio, quando in campo scenderanno per davvero tutte le stelle NBA

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA