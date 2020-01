NBA: Lakers-Portland, la prima gara dopo la scomparsa di Kobe Bryant su Sky Sport

Una partita attesa da tutto il mondo dello sport, dai tifosi dei Lakers e dagli appassionati di pallacanestro. Una gara diversa dalle altre, la prima per i gialloviola dopo la tragedia che ha coinvolto Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre 7 persone – scomparse a seguito di un incidente in elicottero a Los Angeles. Lakers-Portland sarebbe stata una di quelle partite che il Black Mamba non avrebbe perso per nulla al mondo, tanto da dire a Carmelo Anthony soltanto qualche giorno fa che sarebbe stato a bordocampo allo Staples Center per godersi lo spettacolo. LeBron James invece ha promesso al mondo e soprattutto al suo amico scomparso che farà di tutto per raccogliere la sua eredità, già dal match con i Blazers che a questo punto diventa un passaggio cruciale nella stagione e più in generale nella storia dei Lakers. Uno spartiacque, il primo atto dei gialloviola nel post-Kobe Bryant. Un momento di profonda commozione, oltre che una sfida che in cui i Lakers vorranno dimostrare di essere riusciti a metabolizzare un’esperienza terribile per tutto lo spogliatoio e la dirigenza. Una partita che Sky Sport ha scelto di seguire in diretta, con il commento in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina alle 4.30 nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio. L’appuntamento è su Sky Sport Uno e in replica su Sky Sport NBA, per una gara che segnerà in maniera indelebile la storia NBA.