ZACH LAVINE | Con l’All-Star Game a Chicago sperava davvero che avrebbero avuto un occhio di riguardo per lui e per il pubblico, invece la convocazione non è arrivata. Non è bastata la striscia di ventelli messa assieme in quest’ultimo mese e la gara da 13 triple dello scorso autunno per guadagnarsi una maglia da All-Star e per far felice il pubblico dello United Center