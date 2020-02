NBA, i magnifici 7 di Denver: Jazz battuti nonostante le assenze

Tra infortuni e assenze legate all'ultimo giorno di mercato i Nuggets si sono presentati in sette per la trasferta di Salt Lake City. In quintetto sono partiti Jokic, Murray, Morris, Craig e Harris, mentre in panchina con coach Malone si sono accomodati solo Cancar e Dozier. Ma nonostante la situazione di emergenza è arrivata una vittoria 98-95, con tre giocatori in campo oltre 40 minuti e uno Jokic dominante con una tripla doppia da 30 punti, 21 rimbalzi e 10 assist. Sul profilo Twitter della squadra l'impresa è stata celebrata con una foto di gruppo scattata in aereo accompagnata dalla scritta 'THE SEVEN'