NBA, i Miami Heat accolgono Andre Iguodala: e da sorpresa diventano realtà

Spoelstra accoglie Iguodala

In panchina a gestire il gruppo c’è uno che all’occasione sa usare il bastone e non solo la carota, come ha dimostrato di poter fare Spoelstra quando – nella partita vinta al supplementare contro Washington – con 6’41” da giocare nel terzo quarto ha cambiato contemporaneamente tutti e cinque i titolari, perché non era soddisfatto della loro energia. “L’avevo già fatto in passato, e ricordo anche esattamente quando e dove: era a Brooklyn nella stagione 2016-17, nel pieno di una nostra serie di 13 vittorie. I titolari avevano cominciato male li ho mandati tutti in panchina: il secondo gruppo fece bene allora come ha fatto bene in questo caso”. Oggi i Miami Heat sono una squadra vera, che sembra aver colmato il gap con tutti: è vero, ha perso in casa contro le due squadre di L.A. e contro Boston, ma anche dopo quelle serate Spoelstra non ha spinto nessun bottone rosso. “Con Boston abbiamo pagato quelle due/tre situazioni che fanno girare una partita e che normalmente in casa riusciamo a sfruttare. Queste sono le sconfitte che ci danno un’idea della nostra dimensione e al tempo stesso ci aiutano a migliorare, perché ci costringono a crescere e riflettere. A Est ci sono ottime squadre, molto più di quanto la gente non pensi, ma in generale contro le grandi squadre dobbiamo ancora alzare il nostro livello difensivo. Un capitolo a parte lo merita Duncan [Robinson]: sta migliorando, si sta impegnando, ma pur avendo il fisico e l’altezza adatta non ha ancora il rispetto degli arbitri, che lo vedono ancora come un rookie e gli fischiano anche se soltanto con un’unghia sfiora il proprio avversario. Ma è un rispetto che si guadagnerà presto”.

Questi Heat sono una squadra che non gioca mai sporco, ma che resta terribilmente tosta. In spogliatoio nessuno lo confermerà mai, ma sembra che Riley abbia stabilito che “quelli con l’altra maglia sono gli avversari” e quindi per chi dà una mano a rialzare un avversario scivolato sul parquet sono pronti 500 dollari di multa. Il pubblico adora questo nuovo corso, all’insegna della gioventù – un pubblico rimasto fedele ed entusiasta anche nelle stagioni negative, compresa quella da 15 vittorie, con gli Heat unica squadra di Miami che fa sempre il tutto esaurito (quasi 500 consecutivi dal 23 aprile 2010 a oggi, con sole cinque squadre capaci di fare meglio (Portland, Dallas, Chicago, Boston e Sacramento)

Oltre ai fan, ai media e ai numeri della classifica il riconoscimento generale della sorprendente prima parte di stagione degli Heat è arrivato dalle convocazioni per l’All-Star Game. Il primo a farlo, ovviamente ad alta voce, è stato Charles Barkley: “Butler avrebbe dovuto essere titolare – ha detto l’ex superstar di Sixers e Suns – nel suo ruolo meritava di essere la prima scelta: se lui o Bam [Adebayo] non fossero stati chiamati, almeno tra le riserve, non sarei neppure andato a Chicago”. Invece nella metropoli dell’Illinois ci saranno tutti e due, e con loro – per il Rising Stars game – anche Nunn e Tyler Herro. “Coach Spo ce lo ha annunciato prima di un allenamento – ha detto il tiratore proveniente da Kentucky - e tutti i compagni hanno cominciato ad applaudire. Un momento da ricordare nella mia carriera, ma voglio sia solo un punto di partenza. C’è ancora tanto lavoro da fare”. Per Nunn poi si tratta addirittura di un ritorno a casa: “Tornare a Chicago per giocare la partita delle stelle, competere contro tutti i grandi giocatori e vederne altri da vicino è incredibile! Tutto quello che mi è accaduto quest’anno onestamente è meglio di un sogno, ma forse me lo goderò di più quando arriverò lì, vedrò le maglie e lo stemma dell’All-Star Game. Felici chiaramente anche i “veterani” e per Butler questa sarà la quinta partita delle stelle. “Una bella sensazione, è sempre un piacere essere riconosciuto come uno dei migliori in questa lega – e quindi del mondo – ma sono felice soprattutto per Bam”, assicura Jimmy “Buckets”. Per Adebayo si tratterà del debutto in una partita di questo livello, ma dopo una prima parte di stagione con una media di 16 punti, 10.4 rimbalzi, quasi 5 assist e più di una stoppata e un recupero a partita la convocazione era quasi dovuta. “Ho questa grande chance per merito di questa franchigia e di quella cultura del lavoro che ne è il fondamento. Il lavoro che ti costringono a fare mi ha portato fino qui, assieme al contributo dei miei compagni, che mi hanno permesso di emergere”

Gli Heat da tre punti sono una continua minaccia perché – a parte una macchina come Robinson – da dietro la linea sono temibili anche i vari Dragic, Herro, Leonard, Nunn, Olynyk e ora anche Iguodala. Una squadra che in attacco stava già producendo molto considerando che in cinque occasioni quest’anno Miami ha totalizzato almeno 70 punti all’intervallo e che nella prima parte della stagione il totale di punti (4.931, dopo la partita n°44) ha superato il record di tutta la storia della franchigia. Ora, con l’arrivo dei nuovi ma soprattutto di Andre Iguodala, bisognerà capire che direzione prenderanno i nuovi Heat: è probabile che non cambi moltissimo, che il tre volte campione NBA con Golden State porti una dimensione difensiva e un po' di creatività in attacco, oltre a quell’esperienza e a quel carisma che in una squadra giovane fanno sempre bene. Solo che ora i Miami Heat non sono più solo giovani e hanno compiuto movimenti di mercato che valgono come un’autentica dichiarazione d’intenti. C’è un enorme martello con una grande M disegnata stile Game of Thrones al centro dello spogliatoio degli Heat, che solo il migliore della partita ha il diritto di alzare. Chi sarà il prossimo?