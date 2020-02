NBA, risultati della notte: Utah batte Houston sulla sirena, vincono Clippers e Sixers

2/11 ©Getty

Bojan Bogdanovic veste così i panni del protagonista in una serata in cui tutto sembrava andare storto: “Hanno disegnato l’ultima rimessa per me e le cose sono andate nel migliore dei modi”, sottolinea al termine di una partita da 8 punti e 2/7 al tiro. Ma mai come in questo caso i canestri si pesano, così come i 30 punti in uscita dalla panchina di Jordan Clarkson, i 24 di Donovan Mitchell e I 20 di Mike Conley