NBA, infortunio per Damian Lillard: salterà l'All-Star Game

L’All-Star Game di Chicago perde uno dei suoi protagonisti. Damian Lillard è infati uscito per uno stiramento all’inguine nel finale della partita persa dai suoi Blazers contro Memphis (111-104) e negli spogliatoi ha dichiarato ai giornalisti che non parteciperà alla partita delle stelle e alla gara del tiro da tre per poter recuperare al meglio. “Ovviamente l’All-Star game è qualcosa a cui uno tiene a partecipare, è una festa in cui divertirsi. Ma la salute viene prima”. Lillard avrebbe dovuto gareggiare sabato nella gara del tiro da tre e domenica giocare nel Team LeBron, ha spiegato che andrà a Chicago per assistere allo spettacolo ma non scenderà in campo. “Non penso abbia senso forzare solo per non perdere l'occasione. Ho già partecipato in passato e sono sicuro avrò ancora la possibilità di farlo. Ora voglio assicurarmi di essere in salute alla fine della pausa, arrivare riposato e avendo fatto tutto il possibile per guarire quando si tornerà a giocare”. Lillard ha poi indicato chi vorrebbe vedere al suo posto a Chicago. “Spero che qualcuno che avrebbe meritato di essere lì ora avrà la possibilità di esserci. Uno come Devin Booker…”, ha detto Lillard