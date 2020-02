NBA, i problemi dei Cleveland Cavaliers dietro l’addio di John Beilein

L’addio di John Beilein alla panchina dei Cleveland Cavaliers era ormai nell’aria da giorni, e nella serata italiana di mercoledì è arrivato il comunicato ufficiale della panchina. Il 67enne ha lasciato il ruolo di capo-allenatore della franchigia, venendo assegnato ad un altro ruolo – ancora non specificato – all’interno dell’organizzazione, probabilmente anche per giustificare i 12 milioni di dollari rimanente sul suo accordo quinquennale. Inizialmente si diceva addirittura che Beilein potesse rinunciare a tutti i soldi garantiti che gli spettavano pur di lasciare Cleveland, e a leggere il lungo articolo di The Athletic non si fa fatica a capire il perché. Beilein aveva sempre avuto voglia di misurarsi con la NBA, ma ha sbagliato l’approccio nei confronti dei giocatori con uno stile definito come “dittatoriale” e poco accomodante, con allenamenti specifici sui fondamentali, lunghe sessioni video in cui si criticavano i giocatori e rapporti personali pressoché inesistenti. Comportamenti che ci si può permettere se si ha una carriera di alto livello tra i professionisti alle spalle o, alternativamente, se i risultati sono dalla propria parte: due cose che Beilein non aveva nella maniera più assoluta, e che ha finito per pagare anche dal punto di vista personale. “Perdere per me è molto gravoso e questa stagione ha avuto un peso ben superiore a quello che mi aspettavo” ha detto nel comunicato stampa che ha annunciato la sua rinuncia alla panchina. “Ero preoccupato delle conseguenze che questo peso avrebbero potuto avere sulla mia salute e sugli equilibri nella mia famiglia. Non ero certo di poter dare il mio meglio per il resto della stagione e in futuro, e non sarebbe stato giusto nei confronti dei giocatori, degli allenatori e dello staff”.

Le prese in giro dei giocatori: canzoni con “thugs” vicino a Beilein

Secondo quanto scritto, il destino di Beilein era stato segnato lo scorso 8 gennaio, quando durante una sessione video ha definito come “thugs” (teppisti) i suoi giocatori. La giustificazione (“Volevo dire ‘slugs’ (lumaconi), non mi sono neanche accorto di averlo detto”) non ha mai convinto del tutto i giocatori, con alcuni di loro che l’hanno presa come un insulto alla propria intelligenza. “La cosa peggiore è che non si è preso la responsabilità delle sue parole” ha detto un giocatore interpellato da The Athletic. Ancora più interessante, però, è che diversi suoi compagni hanno cominciato a far ruotare canzoni che contenevano la parola “thug” ogni volta che Beilein era nelle vicinanze, tra cui “Thuggish Ruggish Bone” dei Bone Thugs-n-Harmony, “Thugz Mansion” di Tupac e “I’m a Thug” di Trick Daddy. Un tentativo di alleggerire una situazione pesante, ma anche una chiara mancanza di rispetto nei confronti dell’allenatore. Addirittura Andre Drummond, arrivato appena due settimane fa da Detroit, ha detto che le circostanze ai Cavs sono peggiori di quelle dei Pistons, e che questo avrà un peso sulla sua decisione se esercitare o meno l’opzione da 29 milioni di dollari per la prossima stagione.