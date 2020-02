La NBA è riuscita a ridisegnare il calendario in un finale di stagione ricco di impegni per entrambe le squadre di Los Angeles e recuperare la sfida sospesa a seguito della morte di Kobe Bryant: i Lakers scenderanno così in campo per tre giorni in fila, non accadeva nella lega dal marzo 2018

Quel triste 28 gennaio nessuno se l’è sentita di scendere in campo, a poco più di 48 ore di distanza dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre sette persone a seguito di un incidente in elicottero avvenuto proprio a Los Angeles. Lakers-Clippers è diventata dunque la terza partita nella storia NBA a essere rimandata, un derby che mai come quest’anno ha un significato e un peso particolare nella corsa al titolo. Un testa a testa che sarà dunque un vero e proprio antipasto playoff, tutto da godere il 9 aprile prossimo e inserito con difficoltà all’interno di un calendario già fitto di impegni. I Lakers infatti si ritroveranno così a giocare tre partite in tre giorni: un filotto di gare casalinghe che non si vedeva dal marzo 2018 (quando New Orleans fu costretta a recuperare la gara contro Indiana a causa delle perdite dal tetto dello Smoothie King Center. Anticipata la gara contro Golden State al 7 aprile, così come quella contro Chicago prevista adesso per l’8. I Bulls inoltre resteranno a Los Angeles qualche giorno per affrontare anche i Clippers: un match che verrà disputato il 6, in concomitanza con la finale del torneo NCAA che di solito resta un momento sacro (e senza partite NBA in contemporanea). Una misura d’emergenza per risistemare gli appuntamenti delle prossime settimane e permettere a Lakers e Clippers di arrivare al meglio al rush finale in vista dell’inizio dei playoff.