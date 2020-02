7/18 ©Getty

TORONTO RAPTORS-INDIANA PACERS 127-81 | Se per caso i Raptors dovessero scendere fino alla terza posizione a Est, al primo turno dei playoff molto probabilmente si ritroverebbero gli Indiana Pacers. Un accoppiamento sulla carta ostico, ma stando a vedere come è andata la partita di stanotte non si direbbe proprio. I campioni in carica hanno umiliato gli avversari, rifilando loro 46 punti di scarto (margine più ampio per una vittoria nella storia dei Raptors) per la 17^ vittoria nelle ultime 18 gare. Il miglior realizzatore è Pascal Siakam con 21 punti, insieme ad altri sei compagni in doppia cifra tra cui Serge Ibaka (15+15) e Kyle Lowry (16+11 assist) entrambi in doppia doppia