Los Angeles Lakers-Boston Celtics in diretta streaming: SEGUI IL LIVE

LOS ANGELES LAKERS-BOSTON CELTICS | IL TABELLINO

La grande classica NBA va in scena come annunciato senza Kemba Walker ma sotto gli occhi di "The Big Ticket", Kevin Garnett: sono i Lakers a partire meglio, attivi in difesa e capaci di piazzare un parziale di 12-3 in apertura impreziosito da 5 punti di LeBron James. Arriva però la reazione della squadra di coach Brad Stevens, che ha diverse occasioni per piazzare il sorpasso ai danni dei Lakers ma viene tenuta ancora a distanza da un paio di magie in assistenza di Rajon Rondo. Sono ancora i padroni di casa allora a chiudere davanti il primo periodo, con un +9 (28-19) marchiato a fuoco dall’ottimo impatto dalla panchina di Kyle Kuzma, già autore di 6 punti con 3/5 al tiro, e dall’ottima difesa di squadra. Le due squadre hanno le mani un po’ fredde all’inizio dei secondi dodici minuti, soprattutto da tre: i punti dei Celtics arrivano tutti dai titolari, con la second unit abbastanza invisibile, mentre i Lakers mantengono alta l’intensità difensiva e poi si affidano alle giocate di un LeBron James che appare ispirato. Sale un po’ di colpi a metà quarto la difesa di Boston, col solito Marcus Smart, e non a caso i biancoverdi tornano vicini anche grazie alle magie offensive di Jayson Tatum.

La preview



Lakers contro Celtics non può essere una partita come le altre. Lo impone la storia di una rivalità tra le più sentite nella storia della pallacanestro NBA, con le grandi sfide tra le due grandi franchigie che hanno vinto 33 titoli combinati, con 12 appuntamenti alle Finals. Chissà che non possa arrivare la 13^ quest’anno, visto che entrambe le squadre hanno ambizioni di titolo: i Lakers fanno corsa di testa nella Western Conference ormai da inizio stagione, mentre i Celtics sono in grande ascesa nella Eastern. Per questo la sfida si fa ancora più interessante e tutta da seguire in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti su Skysport.it con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. LeBron James e Anthony Davis hanno voglia di rivincita, visto che la peggior sconfitta stagionale dei gialloviola è arrivata proprio sul campo dei biancoverdi, un -32 (139-107) che ancora brucia. Boston però è reduce da una vittoria storica a Minneapolis, visto che ben quattro giocatori – Jaylen Brown, Jayson Tatum, Gordon Hayward e Daniel Theis – hanno tutti chiuso con almeno 25 punti a referto: non succedeva dal 1960 per la franchigia del Massachusetts. Servirà uno sforzo di gruppo per sopperire all’assenza di Kemba Walker, che si è sottoposto a un intervento al ginocchio e dovrà saltare qualche partita: al suo posto Marcus Smart prenderà il controllo delle operazioni nel ruolo di point guard, mentre il resto del quintetto rimane intatto. Per L.A. invece il momento è estremamente positivo, con la striscia di vittorie consecutive allungata a quattro dopo il successo contro Memphis con i 32 punti di James e i 28 di Davis con 7 stoppate. Allo Staples Center c’è voglia di battere la rivale storica: l’appuntamento è per le 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su Skysport.it.