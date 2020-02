NBA, DeMarcus Cousins potrebbe rifirmare con i Lakers per la prossima stagione

Non ha giocato nemmeno una partita in maglia Lakers e sicuramente non lo farà in questa stagione. Ma DeMarcus Cousins potrebbe vestire la canotta gialloviola nel 2020-21. Lo riporta il sito americano The Athletic secondo cui il centro, dopo essere stato tagliato pochi giorni fa per fare posto a Markieff Morris, potrebbe firmare in estate un nuovo contratto per la prossima stagione. Cousins era arrivato a Los Angeles la scorsa estate ma si era rotto il legamento crociato del ginocchio in allenamento prima dell’inizio della regular season, non scendendo mai in campo. Si è arrivati così al taglio, ma il giocatore e il club avrebbero manifestato l’interesse per un possibile nuovo accordo. Dwight Howard in estate sarà free agent e dopo l’ottima stagione che sta disputando potrebbe avere offerte migliori di quella che potrebbero fargli i Lakers. JaVale McGee avrà invece una player option da 4.2 milioni di dollari. A prescindere da cosa deciderà di fare McGee i Lakers dovranno comunque intervenire sul reparto lunghi, e un nuovo contratto a Cousins, già integrato e molto amato nello spogliatoio, potrebbe essere la soluzione migliore. I dubbi riguardano le sue condizioni fisiche, dopo la rottura del tendine d’Achille e quella del crociato subite in due anni. I Lakers però non gli chiederebbero una stagione da All-Star (Cousins lo è stato quattro volte), ma minuti di qualità sotto canestro al fianco o come cambio di Anthony Davis