NBA, Westbrook urla in faccia all'avversario: prende tecnico e si infuria. VIDEO

Super partita per il numero 0 dei Rockets contro Memphis, ma in un primo tempo clamoroso chiuso con 25 punti e 12/18 al tiro è arrivato anche un fallo tecnico per 'taunting'. Westbrook dopo aver battuto con una virata De’Anthony Melton gli ha segnato in faccia e dopo il canestro si è girato verso l'avversario urlando "and one!" e mostrando i muscoli. L'arbitro ha ravvisato gli estremi per un tecnico, un fischio che lo ha fatto infuriare: mani nei capelli e ampi gesti di disapprovazione per lui. James Harden è però intervenuto portandolo via per evitare guai peggiori. È il 14esimo tecnico in stagione per Westbrook, che nell'azione successiva ha però avuto la sua pronta 'vendetta': palla rubata, schiacciata in contropiede e vistosa esultanza, questa volta rivolta ai propri tifosi