NBA, Nurkic al rientro dopo un anno: "Giocherò il 15 marzo contro Houston"

Il suo terribile infortunio aveva scioccato l’intera NBA. Il 25 marzo dello scorso anno la gamba sinistra di Jusuf Nurkic aveva letteralmente ceduto sotto il suo peso nella partita tra Portland e Brooklyn. Immagini impressionanti e una diagnosi pesantissima: frattura scomposta di tibia e perone. Ora, dopo l’operazione e una lunghissima riabilitazione, il centro bosniaco dei Blazers è pronto a tornare sul parquet. Lo ha annunciato lui stesso, spiegando che sarà in campo nella partita del prossimo 15 marzo contro Houston. ”Ho fatto il massimo per essere in grado di tornare in campo e aiutare la mia squadra – ha spiegato – anche se la velocità del mio gioco all’inizio sarà diversa. Non potrò giocare 40 minuti, ma anche mentalmente per me sarà importante andare gradualmente. Fisicamente sto bene, ho avuto un problema al polpaccio ma è normale per il tipo di infortunio che ho avuto. Sono contento di come sta andando il mio recupero e non ho mai dubitato del fatto che sarei tornato in campo. Non vedo l’ora che arrivi la partita”. Nurkic, che lo scorso anno prima dell’infortunio viaggiava a 15.6 punti e 10.4 rimbalzi di media, proverà a dare il suo contributo a Portland per inseguire l’ottavo posto a Ovest. Attualmente i Blazers sono noni staccati di 3.5 partite da Memphis