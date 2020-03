NBA, risultati della notte: James e Davis battono i Bucks, vincono Gallinari e Melli

10/29 ©Getty

Da segnalare la decisione di Chris Paul di scriversi sulla scarpa “Do the right thing”, titolo di uno dei film più famosi di Spike Lee. CP3 non ha voluto commentare davanti ai media quanto successo tra il regista e la franchigia blu-arancio, ma il fatto che abbia definito Charles Oakley “come uno zio per me” e abbia riconosciuto così pubblicamente il suo supporto per Spike Lee dice già molto su dove si posizioni. Peraltro, il nuovo capo della dirigenza dei Knicks è il suo ex agente Leon Rose, e non a caso nei giorni scorsi ha cominciato a circolare la voce che New York possa essere interessata a prendere Paul in estate