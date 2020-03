NBA, Nico Mannion si dichiara eleggibile al Draft 2020

Nell’ultima gara stagionale di Arizona è arrivata una sconfitta (indolore) contro Washington, ma soprattutto la notizia confermata per primo dall’allenatore dei Wildcats Sean Miller: Nico Mannion si dichiarerà eleggibile al prossimo Draft NBA. Un passaggio necessario, dato per scontato già da tempo da molti e un pensiero in meno per il giovane talento d’origine italiana in vista del torneo NCAA. Arizona infatti tornerà a giocare a marzo dopo un anno d’assenza anche grazie alle prestazioni di un Mannion sempre presente sul parquet: titolare in 30 delle 31 partite stagionali dei Wildcats, il n°1 di Arizona viaggia a 14 punti e 5.4 assist di media; indicato da molti come un possibile talento da top-10 che potrebbe salire ancora più su se tra le prime chiamate arrivasse quella di una franchigia a caccia di una point guard. Scenari che potrebbero evolvere ed essere completamente rivoluzionati dalle gare collegiali delle prossime settimane, sfide da dentro o fuori che oltre a cambiare radicalmente le classifiche e i ranking redatti e compilati per mesi, di solito fanno venire fuori anche storie di talenti nascosti. A Mannion non resta altro che fare di tutto per confermarsi ad alto livello anche nel momento più importante della stagione: delle buone prestazioni al torneo NCAA sarebbero il viatico migliore per entrare dalla porta principale in NBA.