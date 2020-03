NBA, Mark Cuban e il regalo di compleanno per Doncic: un paio di Jordan davvero uniche

Lui è Dominic Chambrone, meglio conosciuto come “The Shoe Surgeon”, il chirurgo delle scarpe, si potrebbe tradurre. Perché nelle sue mani i modelli di scarpe più famosi si trasformano e diventano qualcosa d’altro, sfiorando lo status di opere d’arte (“Creator + maker”, si autodefinisce lui sul suo account Twitter). Chambrone e il suo staff di creativi degli Surgeon Studios, con sede a Los Angeles, personalizzano (o come si dice nel gergo: customizzano) i modelli di scarpe più in voga per regalare al cliente un prodotto unico e griffato, secondo le ultime tendenze del mercato e del design. Per questo a fine febbraio — quando si avvicinava il compleanno di Luka Doncic (festeggiato il 28 del mese) — il suo proprietario ai Dallas Mavericks Mark Cuban ha pensato proprio a Dominic Chambrone per confezionare un regalo unico alla sua superstar. Ne sono nate le Jordan 4 Fortnite X PlayStation Custom, ovvero una rivisitazione compiuta partendo da un modello di Air Jordan 4 (Doncic è da poco diventato un atleta Jordan Brand) che celebrano uno dei passatempi preferiti del 21enne fenomeno dei Mavs — la PlayStation — e del suo gioco preferito, Fortnite. La cura nei dettagli — le iniziali LD sul retro di una scarpa, il n°77 sull’altro, la placchetta militare con il jumpman e la scritta “Luka”, i simboli della famosa consolle distribuiti lungo tutta la scarpa — fanno di questo paio di Jordan un autentico gioiello da collezionisti e sicuramente un regalo super gradito per il fenomeno sloveno, da parte di un proprietario famoso per non tirarsi mai indietro quando c’è da mantenere felice la propria superstar.