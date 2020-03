NBA, la lega si ferma: quarantena volontaria per tutte le squadre avversarie dei Jazz

Una quarantena auto-imposta. Questa è stata la (saggia) reazione decisa dallo staff medico di tutte le squadre che negli ultimi 10 giorni hanno affrontato gli Utah Jazz, il team che in Rudy Gobert ha avuto il primo giocatore risultato positivo al test per il COVID-19. Si tratta di Cleveland, New York, Boston, Detroit e Toronto, e l’intero roster di tutte queste squadre è ora tenuto sotto osservazione in una quarantena preventiva. In particolare, poi, quelli degli Utah Jazz — i compagni di Gobert — sono già stati testati uno a uno, con i risultati che arriveranno nel giro di poche ore. I giocatori sono trattenuti all’interno dell’arena dei Thunder, dove avrebbero dovuto giocare nella notte, e non gli è stato concesso di fare ritorno nello Utah in aereo, mentre si sta cerando l’eventuale organizzazione di bus per riportarli — in gruppo ma isolati — a casa.