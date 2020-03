La partita tra Oklahoma City Thunder e Utah Jazz è stata sospesa pochi istanti prima della palla a due, con le squadre richiamate negli spogliatoi dopo essere già scese sul parquet per il riscaldamento. Match rinviato a causa della positività al test del coronavirus da parte di Rudy Gobert, febbricitante e segnalato prima della gara come influenzato e possibile assente dalla sfida. Il lungo francese non era alla Chesapeake Energy Arena, ma in maniera precauzionale era stato tenuto in isolamento nelle ultime ore durante la trasferta: “Il giocatore è risultato negativo al test influenzale, ma presentava una chiara infezione alle vie respiratorie - si legge nella nota ufficiale rilasciata dalla franchigia di Salt Lake City - Tali sintomi sono diventati sempre meno importanti, ma per mantenere tutte le precauzioni del caso e in collaborazione con i medici NBA e l’ufficio di sanità pubblica dell’Oklahoma, abbiamo deciso di sottoporre Gobert al test del Covid-19. Una volta risultato positivo abbiamo subito informato la NBA”. I giocatori delle due squadre sono rimasti all’interno dell’arena, con tutto lo staff dei Jazz in contatto con le autorità sanitarie dell’Oklahoma per capire come comportarsi e organizzare in maniera sicura e protetta il ritorno a casa. Inevitabile però a quel punto la decisione da parte della NBA di sospendere a tempo indeterminato la stagione, evitando anche a Kings e Pelicans di scendere sul parquet un paio d’ore dopo la palla a due prevista tra Thunder e Jazz.