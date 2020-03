NBA: giocatori unici, a partire dal numero di maglia

10/14 ©Getty

#81 MIYE ONI, UTAH JAZZ | Per adesso solo 5 apparizioni per 11 minuti totali (e zero punti) per il rookie da Yale in maglia Jazz, che il suo nuovo numero (l’81) per ora lo ha potuto sfoggiare più che altro in G League. “Nuovo” perché Oni ha iniziato la stagione indossando il n°24, abbandonato dopo la tragedia che ha ucciso Kobe Bryant: ma sempre volendo onorare il campione dei Lakers (e gli 81 punti rifilati ai Raptors nel suo massimo in carriera) ha scelto anche il suo nuovo numero di maglia