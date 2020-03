Draft NBA: Tre Jones si dichiara eleggibile, pronto a raggiungere suo fratello Tyus

La point guard di Duke Tre Jones - votato giocatore dell’anno dalla ACC - si è dichiarato eleggibile al prossimo Draft. Uno dei migliori difensori a livello collegiale, secondo molti osservatori sarà una prima scelta e probabilmente uno dei talenti a essere selezionato in lottery. Dopo due anni di college (e con un torneo NCAA saltato per i provvedimenti legati al contenimento del coronavirus), Jones ha chiuso la stagione con oltre 16 punti, 6 assist e 4 rimbalzi di media a referto. Un tiratore da 36% dalla lunga distanza, efficace su entrambi i lati del campo e pronto a fare il grande salto - nonostante in questa prossima classe di giovani talenti, siano diverse le point guard ad aver raccolto credito e attenzioni. L’impatto del n°3 di Duke sottolineato da molti riguarda soprattutto la difesa e la capacità di essere asfissiante in marcatura sull’avversario, grazie a un grande equilibrio e alla rapidità di piedi nello scivolamento e di mani nel rubare palla. Un giocatore in grado di anticipare le mosse di chi si trova davanti: un bagaglio tecnico messo in mostra soltanto in parte da suo fratello maggiore Tyus, giocatore dei Memphis Grizzlies che ha avuto un ottimo impatto nella cavalcata playoff della squadra del Tennessee in questa regular season.