NBA, il Dream Team del 1992 su Sky Sport: 12 giocatori e un coach da leggenda

#15 MAGIC JOHNSON, LOS ANGELES LAKERS | Il n°32 dei Lakers è in realtà a tutti gli effetti un giocatore ritirato, quando scende in campo con la maglia della nazionale USA a Barcellona. Ha dato l’addio alla NBA nel novembre del 1991, annunciando la sua sieropositività, per poi tornare eccezionalmente in campo durante l’All-Star Game di Orlando nel febbraio 1992, di cui è eletto MVP dopo una prestazione straordinaria. Ma d’altronde straordinaria è stata tutta la carriera di Magic: 5 titoli NBA, 3 volte MVP NBA e 3 volte MVP delle finali, per nove volte ha fatto parte del primo quintetto NBA, in quattro occasioni ha guidato la lega per assist di media e in due per recuperi