Alvin Attles (#16), Rick Barry (#24), Wilt Chamberlain (#13), Tom Meschery (#14), Chris Mullin (#17) e Nate Thurmond (#42): ora, dal prossimo 23 febbraio, a questa lista - quella dei giocatori con la maglia ritirata dai Golden State Warriors - si aggiungerà il nome di Andre Iguodala che vedrà la sua numero 9 omaggiata per sempre. Quattro volte campione NBA (2015, 2017, 2018 e 2022 in sei apparizioni alla serie per l'anello) e anche MVP delle Finals del 2015, Iguodala ha trovato sulla Baia la capacità di massimizzare un talento che lo aveva visto scelto alla n°9 dai Philadelphia 76ers al Draft 2004. "Verrà ricordato come uno dei giocatori più intelligenti, attenti e di maggior successo nella storia della nostra franchigia", ha dichiarato Joe Lacob, il proprietario degli Warriors, che ha organizzato la cerimonia di ritiro per il prossimo 23 febbraio, al termine della gara contro i Dallas Mavericks. "Avevamo una grande stima di lui, quando lo abbiamo voluto, qui, ma la verità è che ha superato anche le nostre aspettative: è stato il giocatore e la persona giusta al momento giusto, per la nostra squadra". Le cifre della sua permanenza in maglia Warriors (452 gare di stagione regolare, e altre 111 di playoff) non sono il motivo per cui il suo n°9 verrà ritirato, massima dimostrazione di stima da parte di una franchigia NBA (meno di 7 punti e 4 rimbalzi di media in regular season, quasi 9, 4.2 rimbalzi e 3.5 assist ai playoff): Iguodala per Golden State è stato un collante perfetto, un grandissimo difensore e un leader, in campo e fuori. E per questo sarà ricordato per sempre dagli Warriors.