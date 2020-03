7/30: focus su Mike Conley, l’enigma degli Utah Jazz

Un giocatore per squadra, 30 nomi che — per un motivo o per l'altro — si sono messi in luce durante quest'anno o sono sempre più centrali per il successo delle proprie squadre, meritandosi un approfondimento sulla loro stagione. Come Mike Conley, il giocatore che gli Utah Jazz aspettano per fare il salto di qualità

La scorsa estate, quando gli Utah Jazz hanno concluso lo scambio che ha portato Mike Conley a Salt Lake City, l’analisi è stata pressoché unanime: un grande colpo, uno dei migliori del mercato, nonché il giocatore necessario per fare il salto di qualità e competere davvero per il titolo. Unito alla firma di Bojan Bogdanovic, i Jazz sembravano aver preso due giocatori perfetti per migliorare gli atavici difetti di creazione offensiva senza però compromettere l’anima difensiva che li aveva contraddistinti sotto la guida di Quin Snyder. E in una Western Conference in cui Lakers e Clippers avevano i grandi nomi, Nuggets e Mavericks le giovani stelle e Rockets e Blazers la sicurezza della continuità, i Jazz si volevano proporre come l’alternativa che a fari spenti poteva dare fastidio a chiunque. Solo che non è proprio andata così, anche se non soprattutto per colpa del rendimento ben sotto le attese di Conley. E quando il playmaker ha saltato 19 partite per un fastidioso infortunio al bicipite femorale (sul quale ha avuto una ricaduta dopo averne saltate inizialmente cinque), i Jazz hanno incominciato a vincere partite su partite, anche 10 consecutivamente — complice un calendario decisamente più morbido. Al che è nato quasi spontaneamente il dubbio: ma non è che gli Utah Jazz funzionano meglio senza Mike Conley?

Un ambiente tutto nuovo dopo Memphis

Dopo una carriera interamente passata ai Grizzlies, Conley ha avuto più difficoltà del previsto ad adattarsi a un ruolo completamente diverso rispetto a quello che aveva ricoperto in passato. “La maggior parte delle persone forse non se ne è accorta, ma il mio ruolo non è quello di Memphis — e non lo sarà” ha detto con grande senso di auto-critica. Perché ai Grizzlies tutto passava dalle sue mani e lui era al centro dell’azione anche quando erano gli altri — gli Zach Randolph, i Marc Gasol, persino i Rudy Gay — a prendersi le luci della ribalta. Il gioco passava dalle sue mani e lui sapeva esattamente quali erano le tendenze di ciascuno dei suoi compagni, sviluppando un’intesa pressoché telepatica con Gasol (che dopo il blocco si allargava e funzionava da playmaker secondario, cosa che Rudy Gobert per caratteristiche non è in grado di fare) e sapendo che nessuno avrebbe potuto imputargli alcunché per un tiro preso in più (visto che il talento offensivo non era esattamente elevato). Ai Jazz invece ha un lungo che vuole tagliare verso il canestro e giocare sopra il ferro, ma soprattutto una “bocca da sfamare” come Bogdanovic, un altro giocatore di pick and roll come Joe Ingles e soprattutto un compagno di reparto che è anche la giovane stella della squadra in Donovan Mitchell.