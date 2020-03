Atlanta Hawks: De’Andre Hunter, una serie per raccontare il suo arrivo in NBA

“È sempre bello dare modo alle persone di farsi un’idea su come vive un giocatore NBA, quale sia la sua routine: ricordo quando ero alla high-school, passavo un sacco di tempo a guardare documentari sui professionisti. È stato utile, ma io ero un malato di pallacanestro: la mia speranza è quella di coinvolgere anche gli appassionati, non solo chi gioca dalla mattina alla sera. Ho sempre creduto che fosse un’idea che può funzionare e adesso sono entusiasta a poter essere io il protagonista”. De’Andre Hunter non nasconde la gioia nel lanciare un progetto diverso dagli altri: “Brotherhood”, una serie di tre puntate in cui spiegare passo dopo passo cosa voglia dire faticare e conquistare un posto in NBA. Dalla relazione con il fratello maggiore (una sorta di figura paterna per il rookie di Atlanta), alle motivazione e alla voglia di riscatto che può nascere nella testa di un ragazzino che cresce in una zona complicata come la periferia di Philadelphia: “La mia fortuna sta proprio nell’aver avuto una famiglia alle spalle che mi ha permesso di approcciare alla pallacanestro senza dovermi preoccupare di altro. Da piccolo vuoi giocare e non ti accorgi fino in fondo della situazione che ti circonda: ai miei occhi quel quartiere era molto meno violento rispetto alla realtà. Il documentario serve proprio a questo: a lasciare spazio a un lato di me che non sarebbe mai venuto fuori”. Il modo migliore per conoscere e apprezzare tutto ciò che c’è alle spalle di un giocatore oltre alla pallacanestro.