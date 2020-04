Al termine di una regular season complicata dal punto di vista dei risultati e in cui lo scorso febbraio a Detroit hanno dato il via a un rebuilding importante cedendo pezzi da 90 come Andre Drummond e Reggie Jackson, i Pistons hanno cominciato inevitabilmente a lavorare in vista della free agency 2020 - il primo grande tassello per ricostruire una squadra vincente dopo anni di mediocrità. L’idea, stando a quanto riportato da Bleacher Report, è quella di allungare e migliore la rotazione degli esterni, puntando a due dei migliori giocatori che saranno sul mercato in estate: Danilo Gallinari e Bogdan Bogdanovic. A Detroit infatti potrebbero liberare un bel po’ di spazio salariale qualora si decidesse di confermare Christian Wood - uno dei pochi raggi di luce in una regular season piena di ombre - rinunciando a tutti gli altri free agent presenti nel roster. Lui e Blake Griffin rappresenterebbero a quel punto le certezze di cui poter disporre nei pressi del ferro, attorno ai quali garantire pericolosità dal perimetro grazie a giocatori di primo livello. Gallinari è reduce da una delle migliori regular season della sua carriera, in cui viaggia con oltre 19 punti di media e più del 40% nelle conclusioni con i piedi oltre l’arco. Una macchina da canestri, fondamentale tassello nella sorprendente stagione dei Thunder che finora hanno meritato un posto ai playoff a Ovest. Nonostante questo però i piani di OKC in estate potrebbero essere diversi, viste le tante scelte e uno spazio salariale da liberare il più possibile da contratti pesanti. In quel caso è complicato immaginare una ricca offerta estiva per trattenere Gallinari, che da free agent potrà andare alla ricerca della soluzione migliore. I Pistons al momento appaiono soltanto come una (delle tante) offerte che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.