15/30: Buddy Hield, la nuova riserva di lusso dei Sacramento Kings

Quindici sconfitte in 19 partite sono un’ottima ragione per cambiare idea e strategia, anche a costo di rivoluzionare un quintetto o modificando semplicemente la routine di chi da due anni e mezzo è abituato a partire in quintetto. Per questo coach Luke Walton, nel momento più complicato della stagione dei Kings, ha deciso di cambiare prima di toccare il fondo: Buddy Hield in panchina e Bogdan Bogdanovic in campo sin dalla palla a due. Una mossa che nel giro di tre settimane aveva dato i risultati sperati, come dimostrato dalle sei vittorie raccolte da Sacramento nelle ultime sette gare giocate prima dell’interruzione della regular season. I Kings sono così diventati una delle principali pretendenti a Ovest dell’ultimo posto playoff occupato dai Memphis Grizzlies. Una sterzata arrivata lo scorso 24 gennaio a Chicago, in un match vinto in trasferta contro i Bulls anche grazie al contributo a gara in corso di un sorridente Hield prima, durante e dopo la partita: “Sono tutti convinti del fatto che i f****ti problemi di questa squadra siano colpa mia: sono positivo e sereno per quello, perché così forse si smetterà di parlare soltanto di me. Le responsabilità non sono solo del sottoscritto”. Parlare chiaro in fondo non è mai stato un problema per uno che a inizio anno, nel pieno della lunga e complicata trattativa con i Kings e con Vlade Divac per giungere a un accordo relativo al rinnovo di contratto, era arrivato a urlare rivolto verso il dirigente di Sacramento: “Mi dovete pagare”. Quei soldi alla fine in California hanno deciso di sborsarli, rendendo più complicato il prolungamento dell’accordo con quel Bogdanovic che ha preso (almeno per il momento) il suo posto in quintetto. “Non è una punizione per Buddy, anzi. Bisogna capire che è importante il contributo di tutti: non avremmo mai vinto questa gara senza i canestri di Hield, nonostante non sia partito in quintetto”. Con buona pace dei detrattori e di chi sperava di ritornare subito tra i titolari.

Un tiratore più prolifico degli altri, anche durante l’All-Star Weekend

Entrare in campo a gara in corso non ha cambiato le sue abitudini, come dimostrato a stretto a giro a Minneapolis in quella che resta la sua miglior partita stagionale - la seconda giocata in uscita dalla panchina a fine gennaio: 42 punti a referto, 9/14 dalla lunga distanza - contro Boston ne sono arrivate anche 11 a segno - e un eloquente +19 di plus/minus in 37 minuti di gioco (in pratica, una volta in campo non esce più) raccolto in una sfida vinta soltanto di quattro lunghezze da Sacramento. Il tiro dalla lunga distanza resta a prescindere il suo marchio di fabbrica, la ragione per cui avrà sempre un posto in squadra e un contratto milionario da poter firmare: le triple segnate in questa stagione sono 244 in 64 partite, secondo in tutta la lega alle spalle del solo James Harden - che per metterne a referto 271 però ha dovuto tentare ben 151 conclusioni in più di lui. Hield invece viaggia con il 39.5% complessivo in stagione, dato in crescita se si considerano le ultime 15 partite giocate in uscita dalla panchina: un 46.9% su 8.5 tentativi che ben racconta come il vincitore della gara da tre punti dell’All-Star Weekend di Chicago non abbia perso ritmo entrando sul parquet a gara in corso.

Il "segreto" per vincere la gara da tre punti

Anche per conquistare il titolo di miglior tiratore da tre punti della lega contro Devin Booker in una delle sfide più avvincenti degli ultimi anni (27-26 il punteggio, con ultimo carrello e ultimo tiro decisivi per il sorpasso finale), Hield ha dimostrato di essere più scaltro degli altri. In quel tipo di prova infatti la tendenza di molti è di “accorciare” il tragitto tra un carrello e l’altro, puntando direttamente alla parte iniziale, muovendosi lungo la linea da tre punti e poi andando indietro per ritrovare la giusta distanza. Un gesto che costringe i tiratori ad “allontanarsi dal canestro” una volta arrivati in corrispondenza del primo pallone presente sul carrello; la cosa peggiore che un tiratore possa fare. Muoversi all’indietro infatti ti fa perdere ritmo, a differenza di quanto fatto dal n°24 dei Kings che passando dal retro si è poi preso il tempo di avanzare e tentare la conclusione andando verso il canestro. Una scelta inconsapevole, ma decisiva in un testa a testa così serrato: “Non avevo nessuna routine preparata, nessun allenamento specifico. Nel weekend dell’All-Star Game si esce la sera: ho fatto tardi e mi sono divertito, quello mi è sembrato soltanto il modo migliore per prepararmi al tiro. Non capivo perché gli altri andassero dall’altro lato…”.