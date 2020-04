Coronavirus: Kareem Abdul-Jabbar dona 900 occhiali di protezione ai medici di UCLA

Gli occhialoni sono da sempre uno dei tratti distintivi della sua fisionomia, un marchio di fabbrica estetico così come lo sono stati il gancio cielo e i canestri impossibile realizzati per in oltre 20 anni di carriera in NBA. Kareem Abdul-Jabbar, il più grande e prolifico realizzatore della storia della lega, ha deciso di donare 900 occhiali di protezione al personale sanitario di UCLA - diventato in queste settimane di pandemia da coronavirus uno dei riferimenti a Los Angeles nella battaglia contro la sua propagazione. “Voglio ringraziare i medici e gli infermieri per tutto quello che stanno facendo: siete fantastici, mettete a rischio la vostra vita per aiutare gli altri. Voglio fare la mia parte, per questo userò tutta la mia influenza per fornirvi il maggior numero di dispositivi di protezione: meritate il meglio, l’attrezzatura ideale per affrontare questa battaglia”. Per quello oltre ai 900 occhiali, l’ex giocatore dei Lakers donerà nei prossimi giorni altri dispositivi in grado di permettere al personale medico di affrontare al meglio una sfida complicata. L’università ha pubblicamente ringraziato l’ex giocatore dei Bruins, con cui Lew Alcindor giocò sul finire degli anni ’60: 26.4 punti con il 63.9% dal campo di media, raccogliendo 15.5 rimbalzi e guidando UCLA alla conquista di tre titolo NCAA consecutivi sotto la guida di coach John Wooden. Una delle storie più vincenti dello sport collegiale statunitense, una battaglia che nell’università di Los Angeles sperano di vincere anche questa volta contro il coronavirus.