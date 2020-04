Il numero di telefono di Maria Sharapova è stato certamente più ambito dal pubblico maschile, ma anche nel caso di Trae Young non sono poche le persone che hanno aggiunto il suo contatto alla loro rubrica. A differenza della campionessa di tennis che lo aveva pubblicato sui social però, l’All-Star degli Hawks ha fatto espressa richiesta alla regia di ESPN di mandare in onda il suo numero di telefono in diretta nazionale durante la sfida di H-O-R-S-E che lo ha visto uscire sconfitto nel testa a testa con Chauncey Billups: “Ho partecipato al torneo 2K assieme ad altri giocatori, con piacere ho preso parte alla sfida di H-O-R-S-E e questo credo che sia soltanto un altro modo per restare in contatto con i tifosi - racconta il diretto interessato, che spiega così la sua scelta - Scriversi in maniera diretta per sapere cosa pensate e all’occorrenza poter essere vicini in un momento così complicato è molto importante: per questo ho deciso di pubblicare il mio numero di telefono. Sono davvero felice di questa decisione, per quello che succederà. Scrivetemi numerosi e proviamo a divertirci insieme, ricordando sempre di stare attenti e di cercare il più possibile di restare a riparo”. A questo punto non resta altro che seguire alla lettera le sue indicazioni: “404-737-4344, scrivetemi”, sottolinea lo stesso Young. C’è chi ci ha provato e ha condiviso la risposta ricevuta sui social: un’occasione unica per chiacchierare in privato con un All-Star NBA e riempire nel migliore dei modi il tempo libero.