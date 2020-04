NBA, quella volta che Michael Jordan rimase fuori dalla festa di Dwyane Wade

1/13 ©Getty

DWYANE WADE | LA FESTA DEL DRAFT | Wade ha raccontato di aver organizzato una festa a Chicago dopo essere stato scelto al Draft del 2003 dai Miami Heat, appena dopo l’ultimo anno di MJ. “Mio cugino è venuto da me e mi ha detto: ‘Yo, Jordan è qui. Non lo lasciano entrare. Io ho risposto: ‘Ma smettila di prendermi in giro’. E lui: ‘Sono serio. Michael Jordan è fuori con 50 persone. Non lo fanno entrare’. Allora andiamo all’ingresso e scopriamo che era vero, perché diceva di non voler pagare. A quel punto esco fuori e trovo Michael Jordan su una motocicletta con tipo 30 persone. Gli corro incontro e ovviamente sono in soggezione. Lui dice: ‘Ehi, sono passato per darti un po’ di affetto. Congratulazioni per essere stato scelto al Draft’. Non potevo crederci. Gli ho chiesto se volesse entrare e ha detto ‘Nah, siamo a posto, volevo solo passare per un saluto’. E se ne è andato sulla sua motocicletta”