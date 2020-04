NBA, Michael Jordan e i Bulls 97-98: 10 cose da sapere prima di guardare "The Last Dance"

6/10 ©Getty

IL GIRATO | I Bulls — Reinsdorf, Jackson, Jordan — accettano, le telecamere si accendono, iniziano le riprese. Finiranno per essere 500 ore di pellicola, che verrà custodita per anni in una zona separata da tutte le altre dell’archivio di immagini e filmati che NBA Entertainment ha nel New Jersey, a Secaucus. Non tutti sanno che questo girato esiste, e chi lo sa sa anche che non è utilizzabile fino all’ok di Jordan. Per Connor Schell — oggi vice presidente responsabile dei contenuti di ESPN e produttore esecutivo di “The Last Dance” — quel girato assume connotazione quasi mitiche: “Ricordo un dvd dorato con il titolo scritto a penna sul disco”, dice