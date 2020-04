NBA, Spencer Dinwiddie vuole giocare le Olimpiadi con la Nigeria

Spencer Dinwiddie non è mai stato un giocatore dalle mezze misure sul parquet: un talento da dentro o fuori, a cui alle volte bisogna stare dietro. Uno di quelli che, se non digeriscono una sconfitta, prova a fare di tutto per cambiare il corso delle cose. È quanto successo nelle ultime ore: il n°26 dei Brooklyn Nets infatti vuole giocare le Olimpiadi e per questo ha fatto richiesta per ottenere un passaporto nigeriano. Ne ha dato conferma il diretto interessato sui social, riprendendo il tweet di Shams Charania di The Athletic - il primo a riportare la notizia - e commentando: “Bene, adesso lo sapete tutti”. Nonostante il suo 10° posto nella corsa ai playoff a Est tra le guardie e i 41 punti massimo in carriera messi a referto a dicembre - apice della sua miglior stagione in carriera - Dinwiddie non è stato preso in considerazione da Team USA; rimasto fuori dalla lista dei giocatori pre-selezionati in vista delle Olimpiadi di Tokyo, poi slittate al prossimo anno a causa della pandemia da coronavirus. Ottenere un passaporto nigeriano dunque gli permetterà nell’estate 2021 di scendere sul parquet in Giappone con la nazionale africana; una squadra promettente, guidata dall’assistente allenatore degli Warriors Mike Brown e che già può schierare in campo giocatori del calibro di Josh Okogie dei Timberwolves e Al-Farouq Aminu dei Magic - protagonisti della cavalcata mondiale dello scorso anno in Cina che ha permesso alla Nigeria di chiudere come miglior squadra del continente africano e conquistare così un pass per le Olimpiadi. Un gruppo che probabilmente in futuro potrà contare anche su Dinwiddie, una selezione nazionale da tenere d’occhio ancora di più dopo l'ulteriore innesto.