Agente MJ: "Oggi segnerebbe 50-60 punti di media"

Non è mai semplice paragonare giocatori di epoche diverse, figuriamoci mettere un giocatore del passato nella NBA di oggi e viceversa. Ma in queste settimane in cui “The Last Dance” — disponibile in Italia su Netflix e a un prezzo vantaggioso per gli abbonati Sky che sottoscrivono l’offerta Intrattenimento Plus su Sky Q — la fa da padrone, la domanda è inevitabile: quanto successo avrebbe Michael Jordan nella lega di oggi? A rispondere a questa domanda è stato il suo storico agente David Falk al programma radiofonico The Junkies su 106.7 FM: "Con virtualmente zero difesa e l’impossibilità di mettergli le mani addosso, il miglior Jordan possibile con le regole di oggi segnerebbe tra i 50 e i 60 punti di media a partita. E tirerebbe con il 75% dal campo. Se non puoi mettergli le mani addosso, sarebbe completamente inarrestabile. Non c’è neanche un giocatore che possa andargli anche solo vicino oggi come oggi. Nessuno”. I numeri sparati da Falk che suonano più che altro come una provocazione, visto che notoriamente solo Wilt Chamberlain (e per una sola stagione, la storica 1961-62) ha tenuto più di 50 punti di media in una NBA in cui esistevano solo nove squadre e nessuna segnava meno di 110 punti a partita. Lo stesso MJ — il cui career-high è di 69 punti e solo cinque volte in carriera ha segnato più di 60 punti — non è mai andato oltre i 37 punti di media del 1986-87 e in carriera non ha mai avuto una stagione sopra il 54% dal campo. Anzi, le partite in cui ha segnato più del 75% dei suoi tiri in tutta la carriera sono solamente 11 su 1.072, perciò pensare che possa tenere quella cifra di media è totalmente irrealistico. Rimane comunque il fatto che nessuno si sognerebbe di pensare che oggi MJ sarebbe un giocatore come tanti, anzi, sarebbe di sicuro tra i migliori se non il migliore, vista anche la versatilità del suo gioco sui due lati del campo e un’evoluzione tattica che lo potrebbe a tirare di più da tre punti. Ma 50-60 punti di media no, neanche con i superpoteri come in Space Jam.