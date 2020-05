Metta World Peace: “Miller da tre era come Curry”

Quando Reggie Miller si è ritirato dalla NBA, dopo una carriera lunga 18 stagioni trascorsa indossando solo la maglia degli Indiana Pacers, aveva collezionato 5 presenze all’All-Star Game ma soprattutto 2.560 triple segnate, che lo mettevano al primo posto nella graduatoria per canestri dall'arco di tutti i tempi. Quel primo posto nel frattempo è diventato di Ray Allen ma in terza posizione c’è il giocatore che — con ogni probabilità — finirà per superare ogni record, ovvero Steph Curry, a cui oggi mancano 66 canestri da tre per superare Reggie Miller e 479 per diventare il n°1 assoluta davanti anche a Ray Allen. Metta World Peace — uno che quando ancora si chiamava Ron Artest di Reggie Miller è stato compagno, agli Indiana Pacers — riconosce l’immenso talento al tiro del n°30 dei Golden State Warriors ma allo stesso tempo non vuole dimenticare le doti di tiratore del suo ex compagno, non a caso soprannominato “Killer” Miller. “Steph è pazzesco, è un’assoluta superstar — ha raccontato recentemente Metta World Peace impegnato in un live su Instagram — ma se Reggie Miller fosse in campo oggi, con i difensori costretti a non potergli mettere le mani addosso come facevano in passato… wow, come si può pensare di marcare uno come Reggie? Non si può lasciarlo libero. Se si tratta di tirare da tre punti, Reggie Miller è forte almeno quanto Steph Curry, non ci sono dubbi al riguardo”, la conclusione dell’ex giocatore di Queensbridge.