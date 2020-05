I Knicks intrigati da RJ Hampton per il Draft

RJ e RJ: sarebbe questo il progetto dei New York Knicks. Secondo quanto scritto da Marc Berman del New York Post, il nuovo capo della dirigenza dei New York Knicks Leon Rose sarebbe interessato a selezionare RJ Hampton se i blu-arancio dovessero scegliere tra la sesta e la decima posizione al prossimo Draft, attualmente previsto per il prossimo 25 giugno (ma il rinvio è pressoché certo). Rose aveva fortemente inseguito Hampton come cliente mentre lavorava per la CAA e lo starebbe considerando per affiancarlo a RJ Barrett, terza scelta assoluta dell’ultimo Draft e pressoché unica speranza per il futuro dei Knicks. Hampton è un profilo simile a Barrett in termini di atletismo, preferenza nell’attaccare il ferro e limiti nel tiro in sospensione, ma nell’idea di Rose verrebbe sviluppato da point guard con il pallone tra le mani per sfruttarne le qualità di playmaking. Molto dipenderà ovviamente anche da che tipo di allenatore verrà scelto, con il nome di Tom Thibodeau che è sempre tra i più gettonati per la panchina blu-arancio. Ancora di più dipenderà dalla Lottery del Draft, che potrebbe regalare una scelta in top-5 ai Knicks portandoli a scegliere un giocatore di maggiore talento, visto che le quotazioni di Hampton (proiettato in top-3 all’inizio della scorsa stagione) sono rapidamente crollate, complice un’annata poco convincente da 8.8 punti a partita in Nuova Zelanda. In ogni caso, la coppia RJ&RJ avrebbe potenziale per far sbizzarrire i media di New York, che da anni attendono un motivo per tornare a parlare bene dei Knicks.