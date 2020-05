Chiamatela una conseguenza dell’astinenza da pallacanestro imposta dalla pandemia o forse solo genuino entusiasmo di un ragazzo di 23 anni che ama da morire la pallacanestro. Quanto raccontato dalla point guard di San Antonio Dejounte Murray tramite il suo account Instagram è allo stesso tempo incredibile e anche normale, o forse incredibile nella sua normalità: “Penso che per gli ultimi due mesi questi ragazzini abbiano avuto paura di presentarsi alla mia porta per chiedermi di giocare con loro. Oggi finalmente hanno superato questo timore, abbiamo finito per giocare e diventare amici!!! Giuro che sono cose come queste che rendono il mio LAVORO il migliore in assoluto, perché mi permettono di entrare in contatto con persone di tutto il mondo”, ha scritto Murray nel commentare la foto in posa coi vicini dopo le sfide sul campetto davanti a casa e sopratutto il video in cui si vede il n°5 degli Spurs schiacciare più volte in testa a ragazzini di 12-13 anni a cui non sembra vero di poter fare due tiri con un campione NBA.