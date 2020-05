La NBA sta provando a piccoli passi a darsi un calendario per tornare in campo, ma c’è chi guarda già oltre. Giannis Antetokounmpo, infatti, ha chiaro in testa cosa vuole fare in caso di vittoria del titolo: “Prima che succedesse tutto questo con il COVID-19, stavo già parlando di portare la squadra in gita a Mykonos” ha detto l’MVP in carica nel programma radiofonico del compagno Pat Connaughton, che gli aveva chiesto quale fosse la destinazione ideale per festeggiare un titolo. “Mykonos è una delle migliori isole della Grecia, l’isola delle feste. Non si può andare lì con la propria compagna, bisogna essere da soli. Deve essere una gita tra ragazzi. Ovviamente c’è anche Santorini, che è una delle isole più romantiche e ha le albe e i tramonti più belli del mondo. Lì ci si può andare con la propria fidanzata”. Giannis, peraltro, ha ammesso di essere già stato a Mykonos con qualche compagno di squadra: “Ci sono stato lo scorso anno con Eric Bledsoe e Brook Lopez, ed ero un po’ triste di non aver portato tutta la squadra a provare quella esperienza. Perciò sicuramente quando avremo vinto il titolo e avremo il trofeo con noi e fumeremo sigari come Michael Jordan, lo faremo a Mykonos”. I Bucks, che prima della sospensione della stagione avevano un record di 53-12, il migliore di tutta la NBA, attendono con ansia la possibilità di tornare a giocare e riprendere il discorso interrotto a marzo, anche perché nella prossima off-season Antetokounmpo potrebbe firmare un’estensione di contratto che lo legherebbe a lungo termine a Milwaukee. E chissà che quella firma non possa arrivare tra una festa e un sigaro sull’isola di Mykonos.