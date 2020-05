Kanter e la differenza tra Giannis e Harden. VIDEO

In un video su TikTok, il centro dei Boston Celtics ha mostrato i modi opposti con cui segnano Giannis Antetokounmpo e James Harden. Per il primo una linea diretta verso il canestro, per l’altro un lungo girovagare da una parte all’altra (con infrazioni di passi) fino ad arrivare… in lunetta. Una “trovata” per rimettere di nuovo in contrapposizione i due sfidanti per il premio di MVP del 2019, che negli ultimi mesi non si sono risparmiati frecciatine e accuse

