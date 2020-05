Gallinari: Kobe, maestro di trash talk in italiano

In un live su Instagram con Ignazio Moser, ciclista figlio dell’indimenticato Francesco e personaggio televisivo sempre più noto (anche per la sua relazione con Cecilia Rodriguez), Danilo Gallinari è tornato sulle sfide sui parquet NBA che nella sua carriera lo hanno messo davanti a Kobe Bryant (insieme a LeBron James indicato come “il giocatore più forte mai affrontato”). I due si sono incontrati uno contro l’altro, tra regular season e playoff, 20 volte, con Bryant capace di spuntarla in 11 occasioni, mentre per 9 volte a uscire dal campo vincente è stato l’azzurro di Graffignana. Non senza però sentire un po’ di trash talk — rigorosamente nella lingua di Dante — da parte del n°24 gialloviola: “Kobe sapeva di essere il più forte e te lo faceva notare: in campo ti faceva sentire anche a voce che contro di lui non avevi speranze. Con me tra l’altro lo faceva in italiano: fin dalla palla a due iniziava a parlare e come spesso accade per tutti i campioni più forti — che sanno di essere più forti e quindi vogliono fartelo pesare — si può dire che questo, almeno in campo, non lo rendeva simpaticissimo”. Non per questo il n°8 dei Thunder professa meno ammirazione per il grande Kobe e “per la sua mentalità, che è quella che fa davvero la differenza in giocatori come lui o come LeBron James”, conclude Gallinari.