HOF, Vanessa coinvolta nella cerimonia per Kobe

Al momento dell’annuncio dell’introduzione di Kobe Bryant nella Hall of Fame di Springfield, Vanessa Bryant aveva dichiarato che si trattava del culmine della carriera del marito. E anche se la cerimonia è stata rimandata alla primavera del 2021 per via del coronavirus, i preparativi vanno comunque avanti. Secondo John Doleva, CEO della Naismith Memorial Basketball Hall of Fame di Springfield, il coinvolgimento della famiglia Bryant sarà massimo: “Ho avuto l’opportunità di parlare brevemente con la signora Bryant: ha apprezzato molto e si è emozionata” ha detto a Gary Washburn del Boston Globe. “Ci ha assolutamente indicato la sua volontà di essere coinvolta nella cerimonia quando si potrà fare, anche con il resto della famiglia”. Un simile trattamento accadrà anche per Eddie Sutton, allenatore del college basket scomparso lo scorso mese a 84 anni, mentre saranno presenti gli altri neo-Hall of Famer come Tim Duncan, Kevin Garnett e Tamika Catchings. Ovviamente però i pensieri e i cuori di tutti saranno per Kobe, che Doleva vuole rappresentato sia dalla famiglia che da alcuni ex compagni. “Le persone vorranno sentire parlare di che persona fosse Kobe Bryant, non della sua vignetta” ha concludo Doleva.