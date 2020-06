La dedica speciale di Kobe Bryant a Klay Thompson

Klay Thompson è diventato grande vestendo la maglia dei Golden State Warriors, ma ha sempre avuto un posto speciale per i Los Angeles Lakers nel suo cuore. Il padre Mychal ha giocato in gialloviola dal 1987 al 1991, vincendo due titoli al fianco di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, e l’idolo di Thompson è sempre stato Kobe Bryant. E proprio riguardo a Kobe la guardia tre volte campione NBA ha svelato una dedica speciale fatta dal Black Mamba sul libro “The Mamba Mentality”, definito dallo stesso Thompson come “la mia bibbia del basket”. Sulla prima pagina si lette quanto scritto da Kobe per il numero 11 degli Warriors: “Rings rings rings rings…”, facendo riferimento agli anelli che si danno ai campioni NBA. Come a dire: non perdere di vista ciò che è davvero importante per un giocatore NBA. Il fatto che la parola sia ripetuta quattro volte sta a significare forse il fatto che Thompson deve puntare al quarto della sua carriera, visto che al momento della pubblicazione del libro — all’inizio della stagione 2018-19 — gli Warriors erano favoriti numero 1 per vincere il quarto titolo in cinque anni. Poi gli infortuni, tra cui quello di Thompson in finale contro Toronto, lo hanno impedito. Ma l’obiettivo indicato da Kobe rimane sempre quello, da inseguire in campo già dalla prossima stagione.