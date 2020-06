Lillard: "I Blazers stavano per cedermi ai Knicks"

Da anni ormai i New York Knicks sono alla ricerca del grande nome in grado di riportare in alto la franchigia, con l’ultimo All-Star (Kristaps Porzingis) che è stato scambiato nel febbraio del 2018. Eppure un altro giocatore di altissimo livello ha rivelato che sarebbe potuto sbarcare nella Grande Mela: Damian Lillard. A dirlo è stato lui stesso in un’intervista con Lisa Robinson di Vanity Fair: “Un po’ di anni fa pensavo che ero diretto lì, sentivo delle voci di scambio a riguardo. Il Madison Square Garden è il mio posto preferito dove giocare”. Probabilmente è stata solo una risposta di cortesia alla domanda della giornalista (“Da tifosa dei Knicks, mi piacerebbe se fossi qui, il Garden è un posto bellissimo”), anche perché è difficile stabilire un momento in cui il suo fortissimo rapporto con Portland è venuto meno. È impossibile che si riferisca a quando è stato scelto al Draft del 2012 perché i Knicks non avevano neanche una scelta a disposizione (ceduta a Houston per un altro scambio), e dal 2013-14 in poi i Blazers sono sempre stati una squadra da playoff, a differenza dei Knicks che non ci vanno dal 2013. Forse dopo una delle due eliminazioni per 4-0 ai playoff subite per mano i Golden State nel 2017 e soprattutto di New Orleans nel 2018 il rapporto ha vacillato, ma mai arrivando al punto da far circolare voci sul suo conto. Almeno per quello che sappiamo noi: forse a Lillard erano arrivate altre notizie, ma di sicuro ora il suo futuro è ancora saldamente in Oregon, dove ha la possibilità di diventare il giocatore più importante nella storia della franchigia.